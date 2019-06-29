Финальная версия HongMeng OS не выйдет в этом году

Вчера в сети появилась информация о начале работы официального сайта новой операционной системы HongMeng, на котором, в частности, сообщалось о компиляторе Huawei Ark. Однако многие обратили внимание на странный адрес сайта (https://hmxt.org/). Сегодня Huawei объявила, что вышеуказанный сайт не является официальным сайтом операционной системы Huawei HongMeng. Также сообщается, что финальная версия ОС Huawei не выйдет в этом году. Ранее гендиректор Huawei Рен Чжэнфэй заявил, что Google потеряет 700-800 миллионов пользователей в случае отказа его компании от операционной системы Android.