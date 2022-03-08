Find X5 и X5 Pro станут первыми телефонами OPPO с новой функцией обнаружения скрытых камер

Компания описывает это как форму сканирования беспроводных сигналов, которые могут быть специально направлены на поиск скрытой электроники или электронных компонентов в непосредственной близости от пользователя. Некоторым это может показаться продуктом воспаленного воображения разработчиков ColorOS.
Кроме того, OPPO утверждает, что данная функция отлично подойдет при посещении отелей. Его бета-версия может означать, что при запуске он станет эксклюзивным только для Find X5 и X5 Pro, однако вскоре после этого он может распространиться на другие телефоны той же марки — и возможно, даже на телефоны OnePlus.