Фиолетовый Redmi Note 10S выпустят 3 августа

Недавно компания Xiaomi представила новую расцветку смартфона Redmi Note 10S, который изначально был доступен в цветовых вариантах Onyx Grey, Pebble White и Ocean Blue. Сегодня стало известно, что аппарат в фиолетовом цвете Straight Purple станет доступен для покупки 3 августа в Малайзии, а потом и в остальном мире. Цена вариант с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти составит 213 долларов.

Напомним, что смартфон также характеризуется 6,43-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, восьмиядерной платформой MediaTek Helio G95, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт, а также основной квадрокамерой с модулями разрешением 64 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп.
Комментарии и отзывы Redmi Note 10S
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