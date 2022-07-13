Fire-Boltt представила беспроводные наушники с поддержкой ANC

Fire-Boltt выпустила три новых беспроводных наушника TWS с поддержкой технологии активного шумоподавления (ANC) в Индии.

Первым из трех является модель FirePods Rhythm ANC 901. Они оснащены 10-мм полнодиапазонными драйверами и предлагают до 23 дБ активного шумоподавления. Есть игровой режим, в котором задержка снижается до 60 мс. Новинка может работать до 7 часов с включенным ANC, а общее время автономной работы достигает 50 часов благодаря чехлу для зарядки. Оценены наушники в 44 доллара.

Fire-Bolt FirePods Atlas ANC 801 получили 13-мм драйверы, также есть поддержка ANC. Автономность до 5 часов с включенным шумоподавлением и 24 часа с зарядным чехлом для зарядки. Модель также имеет полное сенсорное управление, технологию Supersync. Стоимость модели 30 долларов.

FirePods Polaris ANC 701 - самая доступная модель из трех новых наушников. Наушники имеют 10-мм полнодиапазонные низкочастотные динамики. Он может работать до 24 часов с чехлом, а наушники обеспечивают время автономной работы 5 часов. Как и первые два наушника, FirePods Polaris ANC 701 также поддерживают полностью сенсорное управление и технологию Supersync. Цена наушников составляет 25 долларов.
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