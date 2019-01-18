Фирменные наушники от модного бренда Louis Vuitton

Роскошный бренд Louis Vuitton объединяется с нью-йоркской аудиокомпанией Master & Dynamic для создания первых фирменных наушников Louis Vuitton.

Наушники Louis Vuitton Horizon будут поставляться в четырех цветовых исполнениях и будут стоить 995 долларов. Характеристики будущих наушников LV Horizon, они в основном идентичны существующим наушникам Master & Dynamic MW07. Оба оснащены пользовательскими 10-миллиметровыми высокопроизводительными динамиками Beryllium и обеспечивают 3,5 часа непрерывного воспроизведения.

Самым большим отличием является тот факт, что наушники Horizon носят фирменную подпись Louis Vuitton "LV" и поставляются с немного отличающимся зарядным чехлом.