Фитинги EK Quantum Torque Fitting HDC теперь в красном и синем цветовом исполнении

EK анонсировала яркие фитинги серии Quantum Torque Fitting. Специальная серия Red и Blue Special Edition включает два набора и разработана для придания системе уникальности.

Фитинги выпускаются для твердых труб (акрил, ПЭТГ, медь, латунь, нержавеющая сталь) размером 12 мм, 14 мм и 16 мм. В упаковке доступно шесть штук. Стандартная резьба G1/4".

EK-Quantum Torque HDC - Red Special Edition имеет атласную черную насадку для фитинга с никелевым эстетическим цветным кольцом и красное компрессионное кольцо. Зубцы фитинга и компрессионные кольца изготовлены из латуни, а уплотнение из качественных резиновых уплотнительных колец.

EK-Quantum Torque HDC - Blue Special Edition имеет атласную титановую насечку фитинга с никелевым эстетичным цветным кольцом и синее компрессионное кольцо.

Фитинги доступны через интернет-магазин EK от 37,73 евро.