Фитнес-трекеры Samsung Galaxy Fit и Fit e для всех любителей фитнеса

Samsung Galaxy Fit и Fit e - это фитнес-трекеры, которые используют упрощенную версию ОС Tizen, которую Samsung называет ОС Realtime. Устройства сертифицированы 5 ATM, что позволяет плавать с ними в бассейне. Они автоматически отслеживают активность пользователя во время ходьбы, бега, велопрогулок и т.д.

Можно выбрать один из более 90 видов упражнений в приложении Samsung Health на смартфоне и отслеживание начнется автоматически. Есть также функция отслеживания сна, которая позволяет отслеживать различные стадии сна, и функция управления стрессом. Samsung Galaxy Fit оснащен 0,95-дюймовым AMOLED-дисплеем, имеет гироскоп и акселерометр, но встроенного GPS нет. Более доступный Fit e лишен некоторых из этих функций, благодаря меньшему черно-белому дисплею PMOLED, меньшей батарее и отсутствию гироскопа. Беспроводная зарядка также поддерживается только на Fit, а Fit e заряжается через pogo-контакты.

Новые носимые устройства предназначены только для Wi-Fi, поэтому их необходимо будет подключить к смартфону на базе iOS или Android. Продажи стартуют в апреле по цене 6 990 руб за старшую и 2 990 рублей за младшую модель.