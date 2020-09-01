Флагман ASUS ZenFone 7 Pro оценен в 800 евро

Компания ASUS раскрыла европейские цены на флагманские смартфоны Zenfone 7 и Zenfone 7 Pro, которые были представлены на прошлой неделе. Итак, Zenfone 7 оценен в 699 евро, а Zenfone 7 Pro – 799 евро. Речь идет о базовых версия на 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти и 8/256 ГБ памяти соответственно.

Оба смартфона оснастили 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 90 Гц, разрешением Full HD+ и соотношением сторон 20:9, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 30 Вт, модулями Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0, стереодинамиками с усилителем NXP TFA9874 и поворотной тройной камерой с главным 64 Мп модулем (датчик Sony IMX686), сверхширокоугольным модулем на 12 Мп (IMX363) и модулем телефото. Размеры устройства равны 165,1:77,3:9,6 мм, а масса – 230 г.
Комментарии и отзывы ASUS ZenFone 7 Pro
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