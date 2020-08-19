Флагман ASUS Zenfone 7 будет стоить 500 долларов

Авторитетный искатель утечек Роланд Квандт поделился информацией о флагманском смартфоне ASUS Zenone 7, который будет представлен уже 26 августа. Сообщается, что версия с 8 ГБ оперативной и 256-ГБ флеш-памяти будет стоить 549 евро, а вариант с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти – 500 евро.

Это весьма привлекательные цены за смартфон, которому прочат фирменную поворотную камеру, 6,7-дюймовый экран с разрешением Full HD+, восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 865, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, поддержку быстрой зарядки на 30 Вт, поддержку Wi-Fi 6, модуль NFC для бесконтактной оплаты, Bluetooth 5.0 и предустановленную операционную систему Android 10.