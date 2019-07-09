Флагман Google Pixel 4 XL показали на рендерах и видео

Авторитетный инсайдер OnLeaks поделился рендерами и видео с трехмерной моделью флагманского смартфона Google Pixel 4 XL, который должен выйти этой осенью. Отметим широкую рамку над дисплеем с двойной фронтальной камерой, более узкую рамку под экраном, тройную основную камеру в квадратном блоке и отсутствие сканера отпечатков пальцев на задней панели. Последнее почти наверняка означает подэкранный дактилоскоп. Утверждается, что диагональ дисплея составит 6,25 дюйма. Габариты смартфона составят 160,4:75,2:8,2 мм, толщина – внушительные 9,3 мм. Официальный дебют Google Pixel 4 и Google Pixel 4 XL ожидается в октябре этого года.