Флагман Google Pixel 4 XL

Что касается дизайна то здесь главным образом выделяется широкий верхний отступ при небольшом «подбородке». Корпус с габаритами 160,4 x 75,2 x 8,2-9,3 мм выполнен из стекла и металла. Ожидается, что Google предложит три цветовых варианта: черный, белый и мятный Главное, на что следует обратить внимание – квадратный модуль основной камеры. Согласно данным источника, в Pixel 4 XL будет реализован тройной модуль. С учетом других утечек, это будет тандем из стандартного, телефото и ToF-сенсоров, которые уместятся вместе со светодиодной вспышкой и микрофоном на островке. С обратной стороны окажутся два объектива фронтальной камеры с дополнительными датчиками (очевидно, для системы распознавания лица а-ля Face ID).О стоимости новинки пока неизвестно.