Флагман HONOR Magic8 Ultra засветился в сети

Известный инсайдер Digital Chat Station сообщает, что в скором времени будет представлен топовый смартфон HONOR Magic8 Ultra. По данным китайских регуляторов, новинку оснастят поддержкой 120-Вт быстрой проводной зарядки, сотовых сетей пятого поколения и спутниковой связи. В качестве аппаратной основы будет использоваться флагманский чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Ранее тот же инсайдеры поделился подробности о тонком смартфоне Magic 8 Mini, толщина которого составит 5-6 мм. Аппарат также получит 6,31-дюймовый экран, тыльную камеру с главным 200-Мп или 50-Мп модулем оптического размера 1/1,5 дюйма, топовый 3-нанометровый процессор MediaTek Dimensity 9500 и аккумулятор ёмкостью 5500 мАч.