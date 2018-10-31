Флагман Honor Magic 2 засветился в бенчмарке

В базе данных китайского бенчмарка Master Lu появились сведения о флагманском смартфоне-слайдере Honor Magic 2, официальный анонс которого состоится уже сегодня. Тест подтвердил наличие дисплея с разрешением 2340:1080 пикселей при соотношении сторон 19,5:9, топового фирменного чипсета Kirin 980, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, а также предустановленной Android 9.0 Pie. Смартфоны набрал итоговые 307171 балл: 116176 баллов в тесте CPU и 118392 балла в тесте GPU. Напомним, что устройству приписывают тройную тыльную камеру, подэкранный сканер отпечатков пальцев, систему распознавания лиц пользователей и 40-ваттную зарядку SuperCharge.