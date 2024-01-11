Флагман Honor Magic6 Pro представлен официально

Компания Honor представила флагманский смартфон Honor Magic6 Pro, который оценен в Китае в 800, 870 и 945 долларов за версии с 12/256 ГБ, 16/512 ГБ и 16 ТБ/1 ТБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Старт продаж намечен на 18 января.

Новинку оснастили 6,8-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2800:1280 пикселей, частотой обновления 1-120 Гц LTPO, глобальной пиковой яркостью 1600 нит и ШИМ-регулировкой с частотой 4320 Гц, фронтальной камерой с модулем на 50 Мп и датчиком TOF, тыльной камерой с модулями разрешением 50-М п (сенсор OmniVision OVH9000, объектив с переменной диафрагмой F1.4/2.0 и оптическая стабилизация), 50 Мп (сверхширик) и 180 Мп (2,5-кратный оптический зум и OIS), топовой 4-нм платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, аккумулятором на 5600 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 80 Вт и 66 Вт соответственно, поддержкой прямого подключения к спутниковой связи и предустановленной программной оболочкой Honor MagicOS 8.0.