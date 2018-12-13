Флагман Honor View 20 набрал более 290 тысяч баллов в AnTuTu

Полноценный анонс топового смартфона Honor View 20 состоится только ближе к концу года, а пока аппарат протестировали в бенчмарке AnTuTu. Новинка показала результат в 291,244 балла, что несколько разочаровывает. Дело в том, что другие смартфоны на топовой SoC Kirin 980 и 8 ГБ оперативной памяти набирают более 300 000 баллов. А этот результат сопоставим с флагманом Xiaomi Mi 8 на Snapdragon 845, который выбивает в AnTuTu 292 286 «попугаев». Есть вероятность, что была протестирована предрелизная версия смартфона, а финальный образец покажет более высокий результат. Также в сети появились фотографии смартфона и его упаковки. Полноценный дебют Honor View 20 запланирован на 26 декабря.