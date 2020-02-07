Флагман Huawei Mate 30 Pro вышел в России

Компания Huawei дала старт открытым российским продажам флагманского смартфона Huawei Mate 30 Pro, который вышел в Китае еще осенью прошлого года. В России же смартфон впервые появился в конце прошлого года, но лишь сильно ограниченной партией. Теперь же топовый камерофон могут купить все желающие – в фиолетовой, сиренево-серебристой, изумрудно-зелёной и чёрной расцветках по рекомендованной цене 69 999 рублей.

Напомним, что Huawei Mate 30 Pro оснащается 6,53-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2400:1176 пикселей, загибающимся на угол 88°, топовым чипсетом Kirin 990, 8 ГБ оперативной и 128/256 ГБ флэш-памяти, защитой от пыли и влаги в согласно степени IP68, 21 антенной, включая 14 5G-антенн, чувствительными к нажатию боковыми гранями, а также аккумулятором на 4500 мАч с поддержкой проводной зарядки на 40 Вт и беспроводной зарядки на 27 Вт. Главной особенностью устройства является его камера, в которой используется три датчика разрешением 40, 40, 8 Мп и времяпролетная камера (ToF).