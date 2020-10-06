Флагман Huawei Mate 40 Pro показали на фото

В сети появились качественные фотографии флагманского смартфона Huawei Mate 40 Pro, который еще не был представлен официально. Отметим круглый блок тыльной камеры с очень необычным расположением модулей, среди которых выделяется перископическая камера. По предварительным данным, Mate 40 Pro получит многомодульную камеру с датчиками изображения разрешением 50 Мп и 80 Мп, перископным модулем с 55-кратным зумом и времяпролетной ToF-камерой, 5-нанометровую топовую платформу Kirin 9000, изогнутый по бокам AMOLED-дисплей, поддержку мобильных сетей пятого поколения и поддержку быстрой зарядки мощностью 66 Вт.