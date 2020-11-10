Флагман Huawei Mate 40 Pro выходит в России

Компания Huawei дала старт приему российских предзаказов на флагманский смартфон Huawei Mate 40 Pro, который является главным камерофоном на рынке по версии авторитетной лаборатории DxOMark. Аппарат доступен для заказа в серебристой версии с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти по цене в 89 999 рублей. Это значительно дешевле 1199 евро (около 111 770 рублей по актуальному курсу), которые просят за смартфон в Европе. Предварительные заказы будут принимать до 19 ноября. Первые покупатели бесплатно получат беспроводные наушники Huawei FreeBuds Pro, которые сами по себе оценены в 13 500 рублей.