Флагман Huawei Mate 50 собрал 1,5 млн предзаказов

Компания Huawei похвасталась очередными успехами смартфона Huawei Mate 50, который еще не был представлен официально, но уже доступен для предзаказа на всех крупных площадках. Утверждается, что аппарат собрал уже полтора миллиона заявок. При этом, ни цены, ни характеристики смартфона пока не раскрыты. Предполагается, что серия Huawei Mate 50 будет включать четыре модели, а именно Mate 50, Mate 50 Pro, Mate 50 RS Porsche Design и Mate 50 E. Первые три модели будут оснастят топовой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, а Mate 50 E прочат менее производительный процессор. Также Mate 50 оснастят OLED-дисплеем с разрешением 1,5К (2800:1225 пикселей) и крупным вырезом для большого функционала.

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