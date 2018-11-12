Флагман Huawei P30 Pro показался на рендерах

Сетевые источники опубликовали новые рендеры флагманского смартфона Huawei P30 Pro, который, как ожидается, отнимет у Huawei Mate 20 Pro звание лучшего камерофона на рынке. Судя по изображениям, аппарат унаследует у предшественников вырез в верху экрана, в котором будут расположены система фронтальных камер и датчики. Также устройству прочат 6,5-дюймовый дисплей, занимающий более 91% площади лицевой панели, встроенный под экран сканер отпечатков пальцев, 7-нанометровую платформу Kirin 980, аккумулятор на 4500 мАч с поддержкой быстрой и беспроводной зарядки, а также тройную камеру с модулями на 41, 12 и 21 Мп. Она сможет похвастаться системой оптической стабилизации, фазовым автофокусом, записью видео с частотой 960 к/с и 8-кратным оптическим зумом.