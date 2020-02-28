Флагман Huawei P40 Pro получит камеру на 52 Мп

2020-02-28, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Huawei P40 Pro; [60]
Сетевые источники раздобыли новые подробности о флагманских смартфонах Huawei P40 и P40 Pro, выход которых ожидается примерно через месяц. Во-первых, старшая модель получит экран с кадровой частотой изображения 120 Гц. Какой будет кадровая частота в младшей модели, пока не сообщается. Во-вторых, обоим смартфонам прочат основную камеру с главным датчиком изображения разрешением 52 Мп и оптическим форматом 1/1,3 дюйма. Huawei P40 Pro также получит перископный телефото-модуль с десятикратным гибридным зумом и разрешением 40 Мп. Младшая модель довольствуется модулем меньшего разрешения.


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