Флагман Huawei P60 могут представить 24 марта

Сразу несколько заслуживающих доверия инсайдеров указали дату официально презентации смартфонов Huawei P60, P60 Pro и Mate X3. Утверждается, что мероприятие пройдет 23 марта.

По предварительным данным, Huawei P60 Pro оснастят 6,6-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 3200:1140 пикселей и частотой обновления 120 Гц, а также однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Что до Huawei P60, то ему прочат платформу Snapdragon 8 Plus Gen 1 и тройную тыльную камеру с главным модулем на основе еще не представленного официально датчика Sony оптического формата 1/1,3 дюйма, 50-Мп сверхширокоугольного модуля (сенсор IMX858) и 64-Мп модуля на основе датчика OmniVision OV64B, который сможет похвастаться 3,5-кратным оптическим зумом.