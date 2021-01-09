Флагман IQOO 7 показали на рендерах

В сеть утекли официальные рендеры флагманского смартфона IQOO 7, официальный релиз которого ожидается 11 января. Ранее производитель раскрыл едва ли не все основные характеристики грядущей новинки.

Итак, смартфон получит продвинутую систему жидкостного охлаждения Power Pump 4K площадью 4096 квадратных миллиметров и покрытием всех подверженных нагреву компонентов на плате устройства, чувствительный к силе нажатия экран с кадровой частотой 120 Гц и разрешением FullHD, двухосевые линейные вибромоторы с 3D-отдачей, продвинутый ЦАП Hi-Fi-уровня, стереодинамики, сертифицированные Hi-Res, быструю проводную зарядку мощностью 120 Вт, аккумулятор ёмкостью 4000 мАч, топовую восьмиядерную платформу Snapdragon 888, оперативную память LPDDR5 и быструю флэш-память UFS 3.1.

Комментарии и отзывы IQOO 7
Обзоры:
Обзор BQ 6630L Magic L. Недорогой смартфон с NFCОбзор BQ 6630L Magic L. Недорогой смартфон с NFC
Обзор Xiaomi Redmi Note 9 Pro 6/64GB. Бесконтактные платежи и 64 Мп камераОбзор Xiaomi Redmi Note 9 Pro 6/64GB. Бесконтактные платежи и 64 Мп камера
Обзор Xiaomi Mi 10T Pro 8/256GB. Флагманский смартфон с экраном 144 ГцОбзор Xiaomi Mi 10T Pro 8/256GB. Флагманский смартфон с экраном 144 Гц
Новости:
Смартфон Redmi 9 Power раскупили за полминуты

Один из боссов Xiaomi India Ману Кумар Джейн похвастался бодрым началом продаж смартфона Redmi 9 Power. С...
UMIDIGI A9 - первый смартфон на базе Android 11 с инфракрасным датчиком температуры

Компания UMIDIGI анонсировала смартфон UMIDIGI A9. Этот смартфон имеет мощный аккумулятор, эффективный пр...
HMD Global готовится к запуску нового телефона в Китае 15 декабря

HMD Global готовится к запуску нового телефона в Китае. Плакат с датой запуска, выпущенный брендом, показ...
Обзор HARPER PSP-065. Беспроводная колонка с IPX7Обзор HARPER PSP-065. Беспроводная колонка с IPX7
Обзор Cooler Master MCA-U000R-KFVK01. Кронштейн для вертикальной установки видеокартыОбзор Cooler Master MCA-U000R-KFVK01. Кронштейн для вертикальной установки видеокарты
Лучшие лазерные принтеры для дома. Xerox Phaser 3020BIЛучшие лазерные принтеры для дома. Xerox Phaser 3020BI
Обзор be quiet! Shadow Wings 2 140mm (BL090). Тихие корпусные вентиляторыОбзор be quiet! Shadow Wings 2 140mm (BL090). Тихие корпусные вентиляторы
Обзор ID-COOLING ZoomFlow 240X ARGB. Недорогая СВО с подсветкойОбзор ID-COOLING ZoomFlow 240X ARGB. Недорогая СВО с подсветкой
Samsung Galaxy A72 4G получит SoC Snapdr...
Samsung Galaxy A72 4G получит SoC SnapdrНедавно стало известно о том, что компания Samsung разрабатывает производительный смартфон Galaxy A72 5G ...
Утечки смартфона Moto G Power 2021...
Утечки смартфона Moto G Power 2021Утечка Moto G Power 2021 исходит от Нильса Nils Ahrensmeier из TechnikNews. Он поделился рендером, живым ...
Обзор ADATA DashDrive Durable HD650 1 ТБ...
Обзор ADATA DashDrive Durable HD650 1 ТБТестируемая сегодня серия жестких дисков ADATA DashDrive Durable HD650 предлагает высокие скорости обмена...
Huawei представила чип Kirin 9000...
Huawei представила чип Kirin 9000Huawei официально анонсировала серию Mate 40, а вместе с ней также была представлена ​​SoC Hisilicon Kiri...
Redmi M2101K6G получает сертификат FCC...
Redmi M2101K6G получает сертификат FCCXiaomi готовится к запуску нового устройства 5G в Европе - Redmi Note 9T 5G. Кроме того, смартфон Redmi с...
Apple разрабатывает 32-ядерный процессор...
Apple разрабатывает 32-ядерный процессорКомпания Apple работает над созданием нового более мощного процессора, который будет иметь до 32 ядер. ...
Серия Redmi Note 10 не за горами...
Серия Redmi Note 10 не за горамиСерия Redmi Note от Xiaomi популярна как в своей стране, так и на мировых рынках. Компания планирует выпу...
OnePlus 8 Pro будут обновлять до 2023 го...
OnePlus 8 Pro будут обновлять до 2023 гоКомпания OnePlus опубликовала план по обновлению смартфонов OnePlus 8, OnePlus 8 5G и OnePlus 8 Pro. Итак...
Samsung Galaxy Z Fold 3 слили в сеть...
Samsung Galaxy Z Fold 3 слили в сетьСегодня, пока весь мир празднует Рождество, в сети появилась утечка от весьма надежного источника, которы...
SilverStone представила внешний корпус M...
SilverStone представила внешний корпус MSilverStone MS12 представляет собой алюминиевый корпус, который служит радиатором для SSD-накопителя форм...
Представлен корпус Razer Tomahawk ...
Представлен корпус Razer Tomahawk Представлен совершенно новый игровой корпус Razer Tomahawk — это первое настольное решение Razer, разрабо...
Redmi K30S Ultra внезапно подорожал на $...
Redmi K30S Ultra внезапно подорожал на $В конце октября компания Xiaomi представила смартфон Redmi K30S Extreme Commemorative Edition, который пр...
Обзор Motorola Moto E7 Plus 64GB. Лучший смартфон 2020 до 10000?Обзор Motorola Moto E7 Plus 64GB. Лучший смартфон 2020 до 10000?
Обзор Palit GeForce RTX 3090 GameRock OC. Детальный тест видеокарты в FHD, 2K, 4K. 8KОбзор Palit GeForce RTX 3090 GameRock OC. Детальный тест видеокарты в FHD, 2K, 4K. 8K
Обзор Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OC (NE63070S19P2-1041A). Недорогая RTX 3070. Тесты QHD и QHD+Обзор Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OC (NE63070S19P2-1041A). Недорогая RTX 3070. Тесты QHD и QHD+
Обзор BBK BV2527. Недорогой беспроводной пылесос с циклоном и HEPAОбзор BBK BV2527. Недорогой беспроводной пылесос с циклоном и HEPA
Обзор Prestigio SmartKids Max (2020). Детский планшетОбзор Prestigio SmartKids Max (2020). Детский планшет
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor