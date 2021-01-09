Флагман IQOO 7 показали на рендерах

В сеть утекли официальные рендеры флагманского смартфона IQOO 7, официальный релиз которого ожидается 11 января. Ранее производитель раскрыл едва ли не все основные характеристики грядущей новинки.

Итак, смартфон получит продвинутую систему жидкостного охлаждения Power Pump 4K площадью 4096 квадратных миллиметров и покрытием всех подверженных нагреву компонентов на плате устройства, чувствительный к силе нажатия экран с кадровой частотой 120 Гц и разрешением FullHD, двухосевые линейные вибромоторы с 3D-отдачей, продвинутый ЦАП Hi-Fi-уровня, стереодинамики, сертифицированные Hi-Res, быструю проводную зарядку мощностью 120 Вт, аккумулятор ёмкостью 4000 мАч, топовую восьмиядерную платформу Snapdragon 888, оперативную память LPDDR5 и быструю флэш-память UFS 3.1.