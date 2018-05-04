Флагман LG V35 ThinQ показали на рендерах

Сетевые источники опубликовали качественные рендеры флагманского смартфона LG V35 ThinQ, который еще не был представлен официально. Смартфону прочат 6-дюймовый FullVision OLED-дисплей с соотношением сторон 18:9, основную камеру, как LG G7 ThinQ, улучшенную благодаря технологиям искусственного интеллекта, а также ЦАП ESS Sabre 9228. Судя по дате на дисплее, официальный анонс смартфона состоится 10 августа 2018 года. LG V40, проходящий под кодовым названием Storm, может дебютировать осенью этого же года.