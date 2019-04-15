Флагман Meizu 16s получит камеру с трехкратным зумом

В сети появились новые подробности относительно флагманского смартфона Meizu 16s, который еще не был представлен официально. Утверждается, что нас ждет двойная основная камера. Главный модуль будет полагаться на 48-Мп датчик изображения Sony IMX586, а дополнительный – на датчик Sony IMX350 с разрешением 20 Мп. При этом второй модуль сможет похвастаться трехкратным зумом без потери качества. В топовом камерофоне Huawei P30 Pro, напомним, имеется пятикратный оптический зум. Официальная презентация Meizu 16s пройдет уже 23 апреля.