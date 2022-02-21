Флагман Meizu 18 Pro подешевел на 200 долларов

Компания Meizu снова снизила цену на флагманский смартфон Meizu 18 Pro, который на старте продаж в прошлом году стоил 775 долларов. С 21 по 23 февраля его можно купить в Китае по цене в 550 долларов. Речь идет о базовой версии с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти.

Напомним, что смартфон также оснащается прошлогодним флагманским чипсетом Snapdragon 888, 6,7-дюймовым дисплеем Samsung AMOLED E4 с поддержкой HDR10+, кадровой частотой 120 Гц и максимальной яркостью 1300 кд/кв.м, быстрой флеш-памятью UFS 3.1 и оперативной памятью LPDDR5, модулями Wi-Fi 6E и NFC, крупной тепловой трубкой, быстрой проводной зарядкой на 40 Вт и поддержкой беспроводной зарядки, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч, фронтальной камерой разрешением 44 Мп, тыльной квадрокамерой с модулями на 50 Мп, 32 Мп (сверхширик), 8 Мп (телефото с 3-кратным оптическим зумом), модулем 3D ToF и оптической стабилизацией.