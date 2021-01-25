Флагман Meizu 18 получит 120-Гц дисплей

Китайские ритейлеры раскрыли некоторые подробности о флагманском смартфоне Meizu 18 и его продвинутой версии Meizu 18 Pro, которые еще не были представлены официально. Обеим моделям прочат топовую восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 888 с тактовой частотой до 2,84 ГГц, графикой Adreno 660 и модемом Snapdragon X60 5G, а также AMOLED-экран производства Samsung c максимальной кадровой частотой до 120 Гц. Отдельно сообщается, что Meizu 18 Pro получит тыльную квадрокамеру, в состав которой войдет перископная камера с 5-кратным оптическим зумом, поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт и беспроводной зарядки на 40/55 Вт, предустановленную операционную систему Android 11 и ориентировочный ценник в 730 долларов. Официальный дебют флагманов ожидается в первом квартале этого года.

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