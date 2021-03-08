Флагман Meizu 18 раскупили за полчаса

Компания Meizu похвасталась успехами флагманских смартфонов Meizu 18, которые сегодня появились в продаже. Как оказалось, первая партия новинок была раскуплена меньше чем за полчаса. Старт продаж принес китайскому производителя 15 миллионов долларов. Напомним, что цена Meizu 18 за версию с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти составляет 680 долларов.

Новинку оснастили 6,2-дюймовым дисплеем Samsung Super AMOLED E4 с разрешением 2K, кадровой частотой 120 Гц, частотой опроса сенсорного слоя 240 Гц, максимальной яркостью 1300 кд/м2, поддержкой HDR10+ и 100% охватом цветовой палитры DCI-P3, топовой платформой Snapdragon 888, батареей ёмкостью 4000 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 36 Вт, флеш-памятью UFS 3.1 и оперативной памятью LPDDR5, стереодинамиками, модулями Wi-Fi 6E и NFC, подэкранным сканером отпечатков пальцев, селфи-камерой на 20 Мп, тройной тыльной камерой с модулями на 64 Мп (OIS SMA), 16 Мп (сверхширик) и 8 Мп (телефото).
Комментарии и отзывы Meizu 18
Обзоры:
Обзор INOI 5 2021. Недорогой смартфон для школьников и мессенджеровОбзор INOI 5 2021. Недорогой смартфон для школьников и мессенджеров
Лучший защищенный смартфон. Blackview BV6800 ProЛучший защищенный смартфон. Blackview BV6800 Pro
Обзор Xiaomi Redmi 9 3/32GB (NFC). Недорогой смартфон с 4 камерамиОбзор Xiaomi Redmi 9 3/32GB (NFC). Недорогой смартфон с 4 камерами
Новости:
Redmi K40 и Xiaomi Mi 11 Pro получили сертификаты BIS

Китайская компания Xiaomi работает над выпуском Xiaomi Mi 11 Pro. Предстоящий телефон Xiaomi с номером мо...
Samsung Galaxy A52 засветился на качественных фото

В сети появились качественные фотографии смартфона Samsung Galaxy A52, который еще не был представлен офи...
Umidigi BISON GT официально получил Helio G95

Rugged Flagship UMIDIGI BISON GT готов к запуску 22 марта. Этот многофункциональный защищенный смартфон п...
Обзор Polaris PHB 1583L Silent. Тихий погружной блендер 4-в-1Обзор Polaris PHB 1583L Silent. Тихий погружной блендер 4-в-1
Обзор Mio MiVue 826. Видеорегистратор со скрытой установкойОбзор Mio MiVue 826. Видеорегистратор со скрытой установкой
Обзор HIPER GK-6 Shturmer. Недорогая мембранная клавиатураОбзор HIPER GK-6 Shturmer. Недорогая мембранная клавиатура
Лучший ноутбук для работы. Lenovo Ideapad L340-15Лучший ноутбук для работы. Lenovo Ideapad L340-15
Обзор Lenovo S2. Умные часы в влагозащищенном корпусеОбзор Lenovo S2. Умные часы в влагозащищенном корпусе
Ридер PocketBook 740 Color оценен в 22 т...
Ридер PocketBook 740 Color оценен в 22 тВ России представили электронную книгу PocketBook 740 Color, которая будет стоить 22 тысячи рублей. Новин...
Топовый смартфон Xiaomi Mi 11 Ultra пока...
Топовый смартфон Xiaomi Mi 11 Ultra пока В сети появилось видео с демонстрацией еще не представленного официально смартфона Xiaomi Mi 11 Ultra. ...
Анонсирован монитор BenQ Mobiuz EX3415R ...
Анонсирован монитор BenQ Mobiuz EX3415R Новый монитор компании BenQ Mobiuz EX3415R имеет кривизну 1900R. Диагональ монитора составляет 34-дюйма с...
Обзор Iron Conflict. Онлайн стратегия с ...
Обзор Iron Conflict. Онлайн стратегия с Жанр стратегий переживает сейчас не лучшие времена. Новые проекты выходят редко. Тем интереснее было приг...
Frontier Developments представила новое ...
Frontier Developments представила новое Frontier Developments выпустила новый трейлер Elite Dangerous: Odyssey где продемонстрирована механика бо...
Смартфон ZTE Axon 30 Pro 5G появится в Р...
Смартфон ZTE Axon 30 Pro 5G появится в РZTE готовит преемника прошлогоднему смартфону Axon 20 5G. В 2021 году компания выпустит ZTE Axon 30 Pro 5...
Redmi K40 может получить два комплекта п...
Redmi K40 может получить два комплекта пОдин из боссов Xiaomi Лу Вейбинг опубликовал рендер с двумя вариантами упаковки смартфона Redmi K40, кото...
Представлены обновленные ноутбуки HP Eli...
Представлены обновленные ноутбуки HP EliКомпания HP пополнила ассортимент ноутбуков моделями EliteBook 805 G8, которые построены на аппаратной пл...
Объявлены характеристики и цена смартфон...
Объявлены характеристики и цена смартфонИнформация о смартфоне Samsung Galaxy XCover 5 появилась еще в ноябре 2020 года. Тогда о нем мало что был...
Международная версия Xiaomi Mi 11 оценен...
Международная версия Xiaomi Mi 11 оцененКак и было обещано, сегодня компания Xiaomi провела международную презентацию смартфона Mi 11. Итак, в Ев...
Xiaomi выпустила зарядное устройство Mi ...
Xiaomi выпустила зарядное устройство Mi Китайская компания Xiaomi выпустила зарядное устройство Mi Charger мощностью 120 Вт. Зарядное устройство ...
Thermaltake представила вентилятор Tough...
Thermaltake представила вентилятор ToughThermaltake представила новый вентилятор с высоким статическим давлением. Toughfan 12 Turbo - 120 мм вент...
Обзор Philips 346B1C. Монитор UltraWide для ноутбукаОбзор Philips 346B1C. Монитор UltraWide для ноутбука
Обзор Lenovo QT83. Недорогие беспроводные наушники в стиле AirPodsОбзор Lenovo QT83. Недорогие беспроводные наушники в стиле AirPods
Обзор NAVITEL R250 DUAL. Видеорегистратор с двухканальной съемкойОбзор NAVITEL R250 DUAL. Видеорегистратор с двухканальной съемкой
Обзор LOGITECH Pro X Lightspeed. Лучшие игровые наушники с беспроводным подключениемОбзор LOGITECH Pro X Lightspeed. Лучшие игровые наушники с беспроводным подключением
Обзор ThunderX3 TC5. Игровое кресло с усиленной рамойОбзор ThunderX3 TC5. Игровое кресло с усиленной рамой
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor