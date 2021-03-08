Флагман Meizu 18 раскупили за полчаса

Компания Meizu похвасталась успехами флагманских смартфонов Meizu 18, которые сегодня появились в продаже. Как оказалось, первая партия новинок была раскуплена меньше чем за полчаса. Старт продаж принес китайскому производителя 15 миллионов долларов. Напомним, что цена Meizu 18 за версию с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти составляет 680 долларов.

Новинку оснастили 6,2-дюймовым дисплеем Samsung Super AMOLED E4 с разрешением 2K, кадровой частотой 120 Гц, частотой опроса сенсорного слоя 240 Гц, максимальной яркостью 1300 кд/м2, поддержкой HDR10+ и 100% охватом цветовой палитры DCI-P3, топовой платформой Snapdragon 888, батареей ёмкостью 4000 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 36 Вт, флеш-памятью UFS 3.1 и оперативной памятью LPDDR5, стереодинамиками, модулями Wi-Fi 6E и NFC, подэкранным сканером отпечатков пальцев, селфи-камерой на 20 Мп, тройной тыльной камерой с модулями на 64 Мп (OIS SMA), 16 Мп (сверхширик) и 8 Мп (телефото).