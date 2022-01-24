Флагман Meizu 19 с камерой Pentax показали на рендерах

Сетевые инсайдеры опубликовали первые рендеры флагманского смартфона Meizu 19, официальный релиз которого ожидается в первой половине этого года. Рендеры демонстрируют два варианта основной камеры, которая, как утверждается, создается в сотрудничестве с компанией Pentax. Камера включает главный модуль, сверхширокоугольный модуль, перископную камеру и времяпролетную камеру. Что до круглой области на экране, то перед нами новый ультразвуковой дактилоскопический сенсор Qualcomm 3D Sonic Max для распознавания двух отпечатков пальцев. Напомним, что последними на данный момент флагманами Meizu являются выпущенные в сентябре Meizu 18s и Meizu 18s Pro, оцененные от 570 и 710 долларов соответственно.