Флагман Meizu 20 Pro показали на фото

Авторитетный информатор Ice Universe поделился качественными фотографиями флагманского смартфона Meizu 20 Pro, официальный релиз которого запланирован на 30 марта. Новые снимки лишь подтверждают предыдущие утечки – нас ждет задняя панель с отдельными модулями основной камеры.

В то же время другой известный инсайдер, Digital Chat Station, поделился некоторыми характеристикам Meizu 20 и Meizu 20 Pro. Оба смартфона оснастят топовой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, поддержкой проводной зарядки мощностью 80 Вт, подэкранным дактилоскопическим сенсором и основной камерой с главным модулем на основе 50-Мп сенсора и оптической стабилизацией изображения. Также старшей модели приписывают наличие батареи ёмкостью 5000 мАч, поддержки беспроводной 50-Вт зарядки, дисплея Samsung AMOLED поколения E6 и поддержки связи UWB.