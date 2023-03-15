Флагман Meizu 20 Pro показали на фото

В то же время другой известный инсайдер, Digital Chat Station, поделился некоторыми характеристикам Meizu 20 и Meizu 20 Pro. Оба смартфона оснастят топовой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, поддержкой проводной зарядки мощностью 80 Вт, подэкранным дактилоскопическим сенсором и основной камерой с главным модулем на основе 50-Мп сенсора и оптической стабилизацией изображения. Также старшей модели приписывают наличие батареи ёмкостью 5000 мАч, поддержки беспроводной 50-Вт зарядки, дисплея Samsung AMOLED поколения E6 и поддержки связи UWB.