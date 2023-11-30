Флагман Meizu 21 оценили в 480 долларов

Компания Meizu пополнила ассортимент флагманских смартфонов моделью Meizu 21, которая появится в продаже 5 декабря по цене в 480, 520 и 565 долларов за версии с 8/256 ГБ, 12/256 ГБ и 12/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинку оснастили 6,55-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2340:1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 1800 нит, поддержкой HDR10+ и частотой регулировки ШИМ 1920 Гц, топовой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, системой охлаждения площадью 37 345 мм2, аккумулятором ёмкостью 4800 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 80 Вт, корпусом толщиной 7,9 мм и массой 198 г., селфи-камерой на 32 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 200 Мп (датчик Samsung S5KHP3 с оптической системой стабилизации), 12 Мп (сверхширик) и 5 Мп (макро), а также RBG-вспышкой, которая работает как индикатор событий.