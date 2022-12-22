Флагман Moto X40 появился в продаже

Компания Lenovo дала старт продажам смартфона Moto X40, который оценен в Китае от 490 долларов. Для сравнения, другой флагман на Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, Xiaomi 13, стоит на 100 долларов дороже.

Новинка также характеризуется оперативной памятью LPDDR5X, флеш-памятью UFS 4.0, 6,7-дюймовым изогнутым OLED-дисплеем с разрешением 2400:1080 пикселей и кадровой частотой 165 Гц, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (оптическая стабилизация), 50 Мп (сверхширик) и 12 Мп (2-кратный оптический зум), фронтальной камерой на 60 Мп, батареей ёмкостью 4600 мАч, поддержкой 125-Вт проводной, 15 Вт беспроводной и 15 Вт обратной беспроводной зарядок, защитой от пыли и воды в соответствии со степенью IP68 и предустановленной ОС Android 13 с надстройкой MYUI 5.0.