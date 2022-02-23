Флагман Motorola Edge 30 Pro показали на рендерах

Авторитетный инсайдер Роландт Квандт раскрыл все подробности о смартфоне Motorola Edge 30 Pro, официальный релиз которого состоится уже завтра, 24 февраля. Итак, аппарат получит флагманский чипсет Snapdragon 8 Gen 1, 12 ГБ ОЗУ LPDDR5 и 256 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, 6,67-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 144 Гц, 60-Мп селфи-камеру, тройную тыльную камеру с модулями разрешением 50 Мп, 50 Мп (сверхширик) и 2 Мп, батарею ёмкостью 5000 мАч, поддержку проводной зарядки на 68 Вт и предустановленную ОС Android 12 с оболочкой MYUI 3.0.