Флагман Motorola Edge+ с 108-Мп камерой позирует на рендерах

На сайте Slashleaks были выложены качественные изображения и основные характеристики флагманского смартфона Motorola Edge+. Новинку должны оснастить основной тройной камерой модулями на 108 Мп с оптической стабилизацией, 16 Мп (ультраширокогольный объектив) и 8 Мп (телевик с 3-кратным зумом), врезанной в левый угол экрана селфи-камерой, 6,5 или 6,8-дюймовым дисплеем с частотой обновления изображения 90 Гц, 8 или 12 ГБ ОЗУ, аккумулятором на 5170 мАч, также 3,5-мм разъемом, USB-C и операционной системой Android 10.