Флагман Motorola Edge+ с 108-Мп камерой позирует на рендерах

2020-03-17, Автор - Полина Байзарова; Продукт - Motorola Edge+; [50]
На сайте Slashleaks были выложены качественные изображения и основные характеристики флагманского смартфона Motorola Edge+. Новинку должны оснастить основной тройной камерой модулями на 108 Мп с оптической стабилизацией, 16 Мп (ультраширокогольный объектив) и 8 Мп (телевик с 3-кратным зумом), врезанной в левый угол экрана селфи-камерой, 6,5 или 6,8-дюймовым дисплеем с частотой обновления изображения 90 Гц, 8 или 12 ГБ ОЗУ, аккумулятором на 5170 мАч, также 3,5-мм разъемом, USB-C и операционной системой Android 10.


Комментарии и отзывы Motorola Edge+
Обзор RoboVac G10 Hybrid. Робот-пылесос с голосовым управлениемОбзор RoboVac G10 Hybrid. Робот-пылесос с голосовым управлением
Лучший ПК-корпус для ATX-плат. Thermaltake Versa C23 TG RGB CA-1H7-00M1WN-00 BlackЛучший ПК-корпус для ATX-плат. Thermaltake Versa C23 TG RGB CA-1H7-00M1WN-00 Black
Обзор ASUS ROG CROSSHAIR VIII HERO (WI-FI). Тесты материнской платыОбзор ASUS ROG CROSSHAIR VIII HERO (WI-FI). Тесты материнской платы
Лучшая материнская плата на сокете AM4. ASUS ROG STRIX B450-F GAMINGЛучшая материнская плата на сокете AM4. ASUS ROG STRIX B450-F GAMING
Обзор Candy CIS642SCTT. Индукционная варочная панель с монослайдеромОбзор Candy CIS642SCTT. Индукционная варочная панель с монослайдером
Samsung официально подтвердил название G...
Samsung официально подтвердил название GНа сайте Samsung в продажу поступил защитный кожаный чехол для предстоящего складного телефона Galaxy Z F...
Samsung представила SSD T7 Touch со скан...
Samsung представила SSD T7 Touch со сканSamsung Electronics представила новую модель внешнего SSD диска T7 Touch, которую оснастили сканером отпе...
Электрическая ловушка для насекомых MIJI...
Электрическая ловушка для насекомых MIJIXIAOMI MIJIA SOLOVE P1 это электрическая мухобойка для уничтожения москитов, комаров, мух и мошек, выполн...
Samsung Galaxy S10 сильно подешевел...
Samsung Galaxy S10 сильно подешевелВчера на презентации Samsung был представлен совершенно новый уникальный флагман под названием Galaxy S20...
Новая версия от Oppo Reno 3...
Новая версия от Oppo Reno 3Компания Oppo выпустила смартфон среднего варианта под названием Oppo Reno 3.Характеристики смартфона и...
Acer представила изогнутый монитор Nitro...
Acer представила изогнутый монитор NitroКомпания Acer представила 27-дюймовый изогнутый монитор Nitro XZ272U P, который оценен в 300 долларов. Но...
Xbox Series X обзаведется большим объемо...
Xbox Series X обзаведется большим объемоИнформации о консолях нового поколения с каждым днем все больше и больше, при чем рассказывают о своих пр...
Обзор Archero. Весьма достойно...
Обзор Archero. Весьма достойноСамое время получить наслаждение от довольно простой, но очень увлекательной мобильной игры, которая выну...
Монитор Philips 243B1 оценен в 240 фунто...
Монитор Philips 243B1 оценен в 240 фунтоКомпания Philips поделилась подробностями о релизе монитора 243B1, который был представлен неделю назад. ...
Игровой смартфон Nubia Red Magic 5G ...
Игровой смартфон Nubia Red Magic 5G Компания Nubia работает над игровым смартфоном Red Magic. Руководство уже одобрило смартфон, но дата запу...
Универсальный датчик чистоты воздуха Cle...
Универсальный датчик чистоты воздуха CleXiaomi ClearGrass Air Monitor это датчик чистоты воздуха, который оснастили цветным сенсорным IPS дисплее...
Nvidia и Asus представили 360 герцовый м...
Nvidia и Asus представили 360 герцовый мNvidia совместно с Asus представили первый монитор в мире с частотой обновления 360 Гц. ROG Swift 360 с д...
Обзор Samsung Galaxy Z Flip. Самая желанная раскладушкаОбзор Samsung Galaxy Z Flip. Самая желанная раскладушка
Обзор Creative Stage. Лучший саундбар для телевизораОбзор Creative Stage. Лучший саундбар для телевизора
Обзор Tigear Access. Навесной замок со сканером пальцаОбзор Tigear Access. Навесной замок со сканером пальца
Подборка популярных игровых столов. Generic ComfortПодборка популярных игровых столов. Generic Comfort
Обзор Vizant 250 Assist. Двухканальный видеорегистратор с парктроникомОбзор Vizant 250 Assist. Двухканальный видеорегистратор с парктроником
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor