Флагман Nokia 9.2 получит SoC Snapdragon 865 и беспроводную зарядку

В сети появились подробности о флагманском смартфоне Nokia 9.2, который еще не был представлен официально. Сообщается, что в качестве аппаратной основы устройства выступит топовый восьмиядерный чипсет Snapdragon 865, хотя предыдущие слухи прочили смартфону Snapdragon 855. Также аппарат получит многомодульную основную камеру и поддержку беспроводной зарядки. А вот 3,5-мм разъема для наушников в смартфоне не будет. Предполагается, что компания HMD Global представит свои новые смартфоны (и Nokia 9.2 в том числе) на выставке MWC 2020, которая пройдёт в Барселоне с 24 по 27 февраля.