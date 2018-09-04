Флагман Nubia Z18 показался на рекламном постере

Сетевые источники опубликовали фото, на котором изображен рекламный постер ZTE Nubia Z18. Судя по всему, снимок был сделан в Китае, поскольку именно там 5 сентября состоится официальная презентация флагмана. Постер подтверждает предыдущие слухи о вырезе в виде капли, в который будет помещена фронтальная камера. Также смартфону прочат 5,99 дюймовый дисплей, топовый процессор Snapdragon 845, 8 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ флэш-памяти, аккумулятор на 3350 мАч, а также специальное издание «Ван Гог», на задней панели которого будет изображена знаменитая «Звёздная ночь».