Флагман Nubia Z30 Pro оценен в $770

Компания ZTE пополнила ассортимент флагманских смартфонов моделью Nubia Z30 Pro, которая очень похож на недавний ZTE Axon 30 Ultra, но имеет несколько отличий. Новинку оснастили 6,67-дюймовым изогнутым AMOLED-дисплеем с кадровой частотой 144 Гц, разрешением Full HD+ и 100% охватом цветового пространства DCI-P3, топовой платформой Snapdragon 888, оперативной памятью LPDDR5 и флеш-памятью UFS 3.1, тыльной квадрокамерой с модулями разрешением 64 Мп (датчик Sony IMX686 и оптическая стабилизация), 64 Мп (сверхширик), 64 Мп и 8 Мп (перископная камера с 5-кратным оптическим зумом), селфи-камерой на 16 Мп, аккумулятором ёмкостью 4200 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт (соответствующий адаптер питания идет в комплекте).

Аппарат выйдет в трех расцветках: черной, серебристой и черной с золотистыми вставками. Вариант с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти оценен в 775 долларов, 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти – 840 долларов, а 12/512 ГБ – 930 долларов. Старт китайских продаж намечен на 25 мая.