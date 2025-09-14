Флагман OPPO Find X9 Pro получит квадрокамеру

Авторитетный информатор Digital Chat Station раскрыл подробности об основной камере флагманского смартфона OPPO Find X9 Pro, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат получит камеру с модулями разрешением 50 Мп (датчик изображения Sony LYT-828 оптического размера 1/1,28 дюйма), 50 Мп (сверхширик), 200 Мп (перископный телефотомодуль на сенсоре Samsung HP5 на 200 МП оптического размера 1/1,56 дюйма) и 2 Мп (мультиспектральный сенсор), а также фронтальную камеру на 50 Мп. Ранее сообщалось, что смартфоны серии Find X9 оснастят топовой однокристальной системой MediaTek Dimensity 9500, подэкранным ультразвуковым дактилосокопом и защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP69.