Флагман OPPO Find X9 Pro получит квадрокамеру

Авторитетный информатор Digital Chat Station раскрыл подробности об основной камере флагманского смартфона OPPO Find X9 Pro, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат получит камеру с модулями разрешением 50 Мп (датчик изображения Sony LYT-828 оптического размера 1/1,28 дюйма), 50 Мп (сверхширик), 200 Мп (перископный телефотомодуль на сенсоре Samsung HP5 на 200 МП оптического размера 1/1,56 дюйма) и 2 Мп (мультиспектральный сенсор), а также фронтальную камеру на 50 Мп. Ранее сообщалось, что смартфоны серии Find X9 оснастят топовой однокристальной системой MediaTek Dimensity 9500, подэкранным ультразвуковым дактилосокопом и защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP69.

SK Hynix выпустила прорывные чипы памяти…
Производители памяти для смартфонов активно ищут способы создать более быстрые и энергоэффективные чипы, …
Realme 15 и 15 Pro показали во всех расцветках…
Компания Realme опубликовала новые постеры, посвященные смартфонам серии Realme 15. Как известно, в этом …
Motorola Razr 60 получит уникальное исполнение…
Пользователям, которым приглянулся складной флагман Motorola Razr 60, но они считают его недостаточно эфф…
macOS успешно запустили на iPhone…
macOS на iPad по-прежнему остаётся лишь мечтой, однако сообщество джейлбрейкеров активно работает над тем…
Представлен раскладной телефон HMD 2660 Flip…
Компания HMD объявила о выпуске бюджетного раскладного телефона HMD 2660 Flip, который может похвастаться…
Представлен OPPO K13 Turbo 5G с АКБ на 7000 мАч…
Компания OPPO пополнила ассортимент смартфонов моделями OPPO K13 Turbo 5G и K13 Turbo Pro 5G, которые оце…
Смартфон HONOR X70 5G получил АКБ на 8300 мАч…
Компания HONOR пополнила ассортимент смартфонов моделью X70 5G, которая основана на 4-нанометровом процес…
В Европе выйдет урезанная версия iOS 26…
Пользователи Apple в ЕС по-прежнему остаются без ряда ключевых функций iOS 26 вроде зеркалирования iPhone…
Недорогой смартфон какой выбрать? Обзор TECNO Spark 30CНедорогой смартфон какой выбрать? Обзор TECNO Spark 30C
realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4
Xiaomi 14T обзор и тесты смартфонаXiaomi 14T обзор и тесты смартфона
Honor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera ControlHonor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera Control
Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor