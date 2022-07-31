Флагман OnePlus 10T будет стоить 750 долларов

В сети появились подробные характеристики и ориентировочная цена смартфона OnePlus 10T, официальный релиз которого состоится 3 августа. Итак, аппарат оснастят топовой восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, 16 ГБ ОЗУ LPDDR5, 256 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, 6,7-дюймовым дисплеем E4 AMOLED с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц, поддержкой HDR10+ и подэкранным дактилоскопом, аккумулятором ёмкостью 4800 мАч, поддержкой проводной 150-Вт зарядки, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony IMX766 и оптическая стабилизация), 8 Мп и 2 Мп, селфи-камерой на 16 Мп, а также черной и серой расцветками. Цена базовой версии OnePlus 10T составит, как утверждается, 750 долларов.

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