Флагман OnePlus 11 показали на живых фото

Официальная презентация флагманского смартфона OnePlus 11 запланирована на 4 января, но аппарат уже появился в некоторых китайских магазинах. Сделанные в них фотографии подтвердили предыдущие утечки о 16 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти в топовой версии.

По данным авторитетного инсайдера Эвана Бласса, OnePlus 11 получит топовую 4-нанометровую платформу Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, защиту от воды и пыли в соответствии со степенью IP54, 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 3216:1449 пикселей и частотой обновления 120 Гц, тройной тыльной камерой Hasselblad с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony IMX890), 48 Мп (сверхширик) и 32 Мп (телеобъектив), батарею ёмкостью 5000 мАч, поддержку 100-Вт проводной зарядки, модулем NFC, «бионический» вибромотор и предустановленную ОС Android 13 с фирменной оболочкой ColorOS 13.