Представлен смартфон Moto G Max с АКБ на 7000 мАч

Компания Motorola пополнила ассортимент смартфонов моделью Moto G Max, которая оценена на дебютном индийском рынке в эквивалент 290 долларов. Новинку также оснастили 6,72-дюймовым экраном LCD с разрешением 2400:1080 точек, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 1050 нит и защитным стеклом Gorilla Glass 7i, 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 с максимальной частотой 2,4 ГГц, 6 оперативной памятью стандарта LPDDR5X, 128 ГБ встроенной памяти UFS 3.1, батареей ёмкостью 7000 мАч, поддержкой 30-Вт быстрой проводной зарядки, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (датчик Sony LYTIA 600) и 8 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 32 Мп, защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP64, прочностью по стандарту MIL-STD-810H, 3,5-мм аудиогнездом, стереодинамиками с Dolby Atmos, корпусом толщиной 8,60 мм и массой 213 граммов, предустановленной операционной системой Android 16 с фирменной прошивкой Hello UI.

Смартфон Samsung Galaxy Z Fold 8 показали на фото …
Один из китайских источников опубликовал живое фото складного смартфона Samsung Galaxy Z Fold 8, который …
Смартфон Motorola Moto G Max показали на рендерах …
Известный инсайдер Судханшу Амбхоре опубликовал качественные изображения смартфона Motorola Moto G Max, к…
REDMI Note 17 Pro Max протестировали в бенчмарке …
В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона REDMI Note 1…
Realme 16x 5G с АКБ на 7000 мАч оценили в 270 долларов …
Компания Realme пополнила ассортимент смартфонов моделью Realme 16x 5G, в основу которой легла 6-нанометр…
Apple отказалась от памяти LPDDR6…
Хотя стандарт памяти LPDDR6, вероятно, появится в мобильных устройствах на базе будущих флагманских проце…
Объявлена дата выхода смартфона Vivo S2…
Компания Vivo объявила, что официальная презентация смартфона Vivo S2 состоится 6 августа в Индии. Судя п…
Смартфон HONOR X80 выпустят уже в июне …
Авторитетный инсайдер Fix Focus Digital поделился планами компании Honor по выпуску новых устройств. Итак…
Представлен смартфон OnePlus N6 с батареей на 8000 мАч…
Компания OnePlus пополнила ассортимент смартфонов моделью N6, которая базируется на 6-нанометровой однокр…
Обзор iQOO Z11x: смартфон для тех, кто устал жить у розетки.Обзор iQOO Z11x: смартфон для тех, кто устал жить у розетки.
Обзор realme P3 Lite. Выбираем смартфон до 10 тысячОбзор realme P3 Lite. Выбираем смартфон до 10 тысяч
Обзор HUAWEI Nova 14 Pro: профессиональный средний сегментОбзор HUAWEI Nova 14 Pro: профессиональный средний сегмент
Обзор Honor X9d: «неубиваемость» в стильном корпусеОбзор Honor X9d: «неубиваемость» в стильном корпусе
Обзор realme 16 5G: тонкий корпус, батарея 7000 мАч и две камеры по 50 МпОбзор realme 16 5G: тонкий корпус, батарея 7000 мАч и две камеры по 50 Мп
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor