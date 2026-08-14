Представлен смартфон Moto G Max с АКБ на 7000 мАч

Компания Motorola пополнила ассортимент смартфонов моделью Moto G Max, которая оценена на дебютном индийском рынке в эквивалент 290 долларов. Новинку также оснастили 6,72-дюймовым экраном LCD с разрешением 2400:1080 точек, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 1050 нит и защитным стеклом Gorilla Glass 7i, 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 с максимальной частотой 2,4 ГГц, 6 оперативной памятью стандарта LPDDR5X, 128 ГБ встроенной памяти UFS 3.1, батареей ёмкостью 7000 мАч, поддержкой 30-Вт быстрой проводной зарядки, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (датчик Sony LYTIA 600) и 8 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 32 Мп, защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP64, прочностью по стандарту MIL-STD-810H, 3,5-мм аудиогнездом, стереодинамиками с Dolby Atmos, корпусом толщиной 8,60 мм и массой 213 граммов, предустановленной операционной системой Android 16 с фирменной прошивкой Hello UI.