Складной смартфон iPhone Duo вызвал ажиотаж в Китае

Китайские источники сообщают, что складной смартфон iPhone Duo произвел фурор на местном рынке сразу после старт приема предзаказов. Утверждается, что на одной только JD.com было оформлено 1,54 миллиона предзаказов! Напомним, что в Китае за новинку Apple просят от 2380 долларов. Для сравнения, прямые конкуренты в лице Huawei Pura X Max и Xiaomi 18 Fold оценены в 1640 долларов.

Напомним, что iPhone Duo оснащается фирменной однокристальной системой A20 Pro с дополнительным чипом Display Engine, 5,4-дюймовым внешним экраном, 7,6-дюймовым внутренним экраном (оба с поддержкой ProMotion, Always On, стилуса Apple Pencil с USB-C и пиковой пиковой яркость 3000 нит), встроенным в боковую кнопку Touch ID, конструкцией с титановым сплавом, стеклом Ceramic Shield, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, двумя аккумуляторами, который обеспечиваю 21 час воспроизведения видео, сдвоенной основной камерой с модулями на 48 Мп и 48 Мп (сверхширик), а также двумя фронтальными камерами, одна из которых спрятана под экран.
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