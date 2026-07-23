Новый смартфон серии iQOO Neo получит защиту от воды

Авторитетный информатор Digital Chat Station сообщает, что уже в августе будет представлен новый смартфон линейки iQOO Neo. Устройству приписывают наличие производительного процессора, плоского экрана с разрешением 2K, поддержки 100-Вт быстрой проводной зарядки, ультразвукового подэкранного дактилоскопического сенсора, защиты от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, расцветок Chiguang White, Jiying Black и Chengfeng, а также четырех конфигураций с 12/256 ГБ, 12/512 ГБ, 16/256 ГБ и 16/512 ГБ оперативной и встроенной памяти соответственно. Ориентировочная цена смартфона составляет 440 долларов.

Напомним, что в прошлом году был выпущен iQOO Neo 11 с 3-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 6,82-дюймовым экраном с разрешением 2K, кадровой частотой 144 Гц и пиковой яркостью 4500 нит, независимым графическим чипом Q2, ОЗУ LPDDR5X Ultra (9600 Мбит/с) и флеш-памятью UFS 4.1, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 16 Мп, батареей ёмкостью 7500 мАч, поддержкой 100-Вт быстрой проводной зарядки, рамой из алюминиевого сплава аэрокосмического класса с пескоструйной обработкой, стеклянной тыльной панелью, 3D-ультразвуковым подэкранным дактилоскопом, симметричными стереодинамиками и защитой от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69.
Представлен недорогой смартфон Vivo Y60…
Компания Vivo объявила о выпуске смартфона Y60, который базируется на 4-нанометровой однокристальной сист…
Смартфон Huawei Pura X Max показали на живых фото …
Пару дней назад компания Huawei выпустила в продажу складной смартфон Pura X Max, а потому в сети появили…
Представлен пауэрбанк Belkin UltraCharge 10000mAh 45W …
Компания Belkin объявила о выходе портативного аккумулятора UltraCharge 10000mAh 45W, который имеет ёмкос…
Смартфон iQOO 15T получит 200-Мп камеру …
Авторитетный инсайдер Experiencemore опубликовал подробности о смартфоне iQOO 15T, который будет представ…
HONOR X80 Pro Max получит батарею на 11000 мАч…
Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне HONOR X80 Pro Max, котор…
Samsung Galaxy S27 засветился в сети …
В базе данных GSMA IMEI обнаружились сведения о флагманском смартфоне Samsung Galaxy S27, который еще не …
Обзор Infinix GT 50 Pro: игровой смартфон с AMOLED 144 Гц, т…
Infinix GT 50 Pro — игровой смартфон с мощным процессором MediaTek Dimensity 8400 Ultimate, AMOLED-экрано…
Vivo Y6 5G с АКБ на 7200 мАч оценили в 265 долларов …
Компания Vivo пополнила ассортимент недорогих смартфонов моделью Y6 5G, в основу которой легла 4-нанометр…
Обзор Honor X9d: «неубиваемость» в стильном корпусеОбзор Honor X9d: «неубиваемость» в стильном корпусе
Обзор realme C100i:ставка на батарею и практичностьОбзор realme C100i:ставка на батарею и практичность
Обзор realme C85. Защищенный смартфон с длительным временем работыОбзор realme C85. Защищенный смартфон с длительным временем работы
Обзор iQOO Z11x: смартфон для тех, кто устал жить у розетки.Обзор iQOO Z11x: смартфон для тех, кто устал жить у розетки.
Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недорогой смартфон?Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недорогой смартфон?
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor