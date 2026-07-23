Новый смартфон серии iQOO Neo получит защиту от воды

Авторитетный информатор Digital Chat Station сообщает, что уже в августе будет представлен новый смартфон линейки iQOO Neo. Устройству приписывают наличие производительного процессора, плоского экрана с разрешением 2K, поддержки 100-Вт быстрой проводной зарядки, ультразвукового подэкранного дактилоскопического сенсора, защиты от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, расцветок Chiguang White, Jiying Black и Chengfeng, а также четырех конфигураций с 12/256 ГБ, 12/512 ГБ, 16/256 ГБ и 16/512 ГБ оперативной и встроенной памяти соответственно. Ориентировочная цена смартфона составляет 440 долларов.

Напомним, что в прошлом году был выпущен iQOO Neo 11 с 3-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 6,82-дюймовым экраном с разрешением 2K, кадровой частотой 144 Гц и пиковой яркостью 4500 нит, независимым графическим чипом Q2, ОЗУ LPDDR5X Ultra (9600 Мбит/с) и флеш-памятью UFS 4.1, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 16 Мп, батареей ёмкостью 7500 мАч, поддержкой 100-Вт быстрой проводной зарядки, рамой из алюминиевого сплава аэрокосмического класса с пескоструйной обработкой, стеклянной тыльной панелью, 3D-ультразвуковым подэкранным дактилоскопом, симметричными стереодинамиками и защитой от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69.