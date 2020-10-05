Флагман OnePlus 8T показали на рендерах

Сетевые источники поделились новыми рендерами смартфона OnePlus 8T, который будет официально представлен уже 14 октября. На изображениях отметим квадратный блок основной квадрокамеры и целых три вспышки. Впрочем, третья вспышка может оказаться банальным дополнительным индикатором. Что до остальных характеристик OnePlus 8T, то он получит плоский 6,55-дюймовый Super AMOLED дисплей с кадровой частотой 120 Гц, стеклом 2.5D и максимальной яркостью 1000 кд/м2, топовую восьмиядерную платформу Snapdragon 865 и поддержку сверхбыстрой зарядки мощностью 65 Вт. Ранее авторитетная лаборатория DisplayMate уже успела поставить экрану смартфона наивысшую оценку A+.