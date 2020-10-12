Флагман OnePlus 8T показали на живом фото

Вчера компания OnePlus опубликовала фото коробки смартфона OnePlus 8T, а теперь поделилась живым фото самого устройства. Дизайн задней панели с прямоугольным блоком основной камеры подтверждает многочисленные утечки. Также отметим прозрачный чехол, который войдет в комплект поставки. Напомним, что официальный анонс OnePlus 8T ожидается уже 14 октября.

По предварительным данным, аппарат получит 6,55-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления изображения 120 Гц, топовую платформу Snapdragon 865, тыльную квадрокамеру, батарею ёмкостью 4500 мАч, поддержку быстрой зарядки мощностью 65 Вт и предустановленную ОС Android 11.