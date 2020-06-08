Флагман OnePlus 9 Pro показали на рендерах

Авторитетный информатор и дизайнер Бенджамин Гескин поделился качественными рендерами флагманского смартфона OnePlus 9 Pro, который будет выпущен в следующем году. По мнению автора, аппарат получит подэкранную фронтальную камеру и многомодульную основную камеру, которой приписывают как круглое исполнение, так и в виде вертикальной полоски.

Что до характеристик, то смартфону прочат топовый чипсет Qualcomm Snapdragon 875, 12 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, 6,7-дюймовый дисплей с разрешением QHD+ и кадровой частотой 120 Гц, фронтальную камеру разрешением 16 Мп, 60 Вт проводную и 60 Вт беспроводную зарядки.