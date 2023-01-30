Флагман Oppo Find X6 показали на фото

Что до технических характеристик, Oppo Find X6 приписывают наличие 6,74-дюймового OLED-экрана с разрешением 2772:1240 пикселей, кадровой частотой 120 Гц и частотой ШИМ 2160 Гц, а также платформы MediaTek Dimensity 9200 или Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1. Также ожидается выход старшей модели Oppo Find X6 Pro, главной особенностью которой станет тройная основная камера с модулями разрешением 50 Мп (дюймовый датчик Sony IMX989, 23-мм объектив с автофокусом и оптическая стабилизация), 50 Мп (сенсор Sony оптического формата 1/1,56 дюйма и 14-мм-оптика) и 50 Мп (крупный датчик Sony, 64-мм объектив и оптическая стабилизация).