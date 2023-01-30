Флагман Oppo Find X6 показали на фото

Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился фотографиями инженерного образца смартфона Oppo Find X6, который еще не был представлен официально. Судя по снимкам, дизайн основной камеры в финальной версии устройства будет другим, а вот расположение модулей камеры совпадает с опубликованными ранее рендерами.

Что до технических характеристик, Oppo Find X6 приписывают наличие 6,74-дюймового OLED-экрана с разрешением 2772:1240 пикселей, кадровой частотой 120 Гц и частотой ШИМ 2160 Гц, а также платформы MediaTek Dimensity 9200 или Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1. Также ожидается выход старшей модели Oppo Find X6 Pro, главной особенностью которой станет тройная основная камера с модулями разрешением 50 Мп (дюймовый датчик Sony IMX989, 23-мм объектив с автофокусом и оптическая стабилизация), 50 Мп (сенсор Sony оптического формата 1/1,56 дюйма и 14-мм-оптика) и 50 Мп (крупный датчик Sony, 64-мм объектив и оптическая стабилизация).