Флагман Oppo Find X6 показали на фото

Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился фотографиями инженерного образца смартфона Oppo Find X6, который еще не был представлен официально. Судя по снимкам, дизайн основной камеры в финальной версии устройства будет другим, а вот расположение модулей камеры совпадает с опубликованными ранее рендерами.

Что до технических характеристик, Oppo Find X6 приписывают наличие 6,74-дюймового OLED-экрана с разрешением 2772:1240 пикселей, кадровой частотой 120 Гц и частотой ШИМ 2160 Гц, а также платформы MediaTek Dimensity 9200 или Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1. Также ожидается выход старшей модели Oppo Find X6 Pro, главной особенностью которой станет тройная основная камера с модулями разрешением 50 Мп (дюймовый датчик Sony IMX989, 23-мм объектив с автофокусом и оптическая стабилизация), 50 Мп (сенсор Sony оптического формата 1/1,56 дюйма и 14-мм-оптика) и 50 Мп (крупный датчик Sony, 64-мм объектив и оптическая стабилизация).

Топовая версия Huawei Pocket S появилась в продаже…
Компания Huawei выпустила в китайскую продажу топовую версию складного смартфона Pocket S, который оснаща…
Tecno Phantom Vision V получил складной 10-дюймовый экран…
Компания Tecno показала складной смартфон Tecno Phantom Vision V, который в разложенном состоянии станови…
Samsung Galaxy A14 5G появился в продаже …
Компания Samsung дала старт американским продажам смартфона Galaxy A14 5G, который был представлен неделю…
Tecno представила концепт складного смартфона Phantom V…
Сегодня компания Tecno официально представила видео, на котором продемонстрирован концептуальный складной…
Xiaomi Redmi K60 получит быструю зарядку…
Некоторое время назад на просторах интернета появились слухи о том, что смартфон Xiaomi Redmi K60 должен …
Фотовозможности Samsung Galaxy S23 Ultra сравнили с Google P…
В сети появились новые фотографии, сделанные простым пользователем на флагманский смартфон Samsung Galaxy…
Смартфон Huawei Pocket S показали на качественных фото …
Профильное издание Mydrivers поделилось живыми фото складного смартфона Huawei Pocket S, который появился…
Xiaomi 13 выйдет уже 11 декабря…
Ни для кого не секрет, что китайские производители смартфонов активно копируют дизайнерские решения компа…
Обзор IIIF150 R2022. Топовый защищенный смартфон с российской гарантиейОбзор IIIF150 R2022. Топовый защищенный смартфон с российской гарантией
Обзор vivo T1 6/128 Гб. Тест смартфона с 50 Мп камерой и емким аккумуляторомОбзор vivo T1 6/128 Гб. Тест смартфона с 50 Мп камерой и емким аккумулятором
Лучшие смартфоны OnePlus в 2022 году. OnePlus 10 Pro топ флагман?Лучшие смартфоны OnePlus в 2022 году. OnePlus 10 Pro топ флагман?
Обзор INOI A22 Lite. Недорогой Adnroid смартфон для звонков и сообщенийОбзор INOI A22 Lite. Недорогой Adnroid смартфон для звонков и сообщений
Обзор INOI A52 Lite. Недорогой смартфон для звонков, браузера и мессенджеровОбзор INOI A52 Lite. Недорогой смартфон для звонков, браузера и мессенджеров
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor