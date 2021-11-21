Флагман Realme GT 2 Pro получит 125-Вт зарядку

Сетевые источники поделились подробностями о флагманском смартфоне Realme GT 2 Pro, выход которого ожидается в начале 2022 года. Сообщается, что аппарат получит поддержку быстрой зарядки UltraDart мощностью 125 Вт, топовую однокристальную систему Qualcomm нового поколения, которой приписывают название Snapdragon 8 Gen1 или Snapdragon 898, предустановленную оболочку Realme UI 3.0 на основе Android 12, ОЗУ LPDDR5 и флеш-память UFS 3.1, 6,51-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением FullHD + и кадровой частотой 120 Гц, селфи-камеру разрешением 32 Мп и тыльную камеру с главным модулем разрешением 50 Мп с оптической стабилизацией изображения. Ориентировочная цена смартфона составляет 625 долларов.