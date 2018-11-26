Флагман Samsung Galaxy S10 может получить 12 ГБ ОЗУ

2018-11-26, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Samsung Galaxy S10; [120]
Китайские сетевые источники поделились довольно неожиданными подробностями о флагманском смартфоне Samsung Galaxy S10, который еще не был представлен официально. Сообщается, что топовая версия Galaxy S10 с поддержкой сотовых сетей пятого поколения получит 12 ГБ оперативной и 1 ТБ встроенной памяти. Ранее сообщалось, что флагман выйдет в трех основных версиях: с 5,8- и 6,44-дюймовыми дисплеями и подэкранным сканером отпечатков пальцев, а также с 5,8-дюймовым экраном без интегрированного в него дактилоскопа. Четвертой же версии Galaxy S10 5G с внутренним названием Beyond X прочат 6,7-дюймовый экран и шесть модулей камер.


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