Флагман Samsung Galaxy S10 может получить 12 ГБ ОЗУ

Китайские сетевые источники поделились довольно неожиданными подробностями о флагманском смартфоне Samsung Galaxy S10, который еще не был представлен официально. Сообщается, что топовая версия Galaxy S10 с поддержкой сотовых сетей пятого поколения получит 12 ГБ оперативной и 1 ТБ встроенной памяти. Ранее сообщалось, что флагман выйдет в трех основных версиях: с 5,8- и 6,44-дюймовыми дисплеями и подэкранным сканером отпечатков пальцев, а также с 5,8-дюймовым экраном без интегрированного в него дактилоскопа. Четвертой же версии Galaxy S10 5G с внутренним названием Beyond X прочат 6,7-дюймовый экран и шесть модулей камер.