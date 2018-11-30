Флагман Samsung Galaxy S10 показали на видео

Инсайдер Дэйв Ли опубликовал видео, на котором изображен смартфон Samsung Galaxy S10. Сразу уточним, что дизайн устройства создан на основе слухов и утечек, но может при этом быть по-настоящему похож на финальный вариант. Напомним, что флагману прочат дисплей с вырезом под фронтальную камеру, две версии с 5,8- и 6,44-дюймовыми дисплеями и подэкранным сканером отпечатков пальцев, а также одну с 5,8-дюймовым экраном без интегрированного в него дактилоскопа. Четвертой же версии Galaxy S10 5G с внутренним названием Beyond X прочат 6,7-дюймовый экран, поддержку сотовых сетей пятого поколения, 12 ГБ оперативной памяти и шесть модулей камер.